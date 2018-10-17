سيلينا جوميز تتعرض لصدمة عاطفية بعد زواج حبيبها السابق جاستين بيبر من هايلي بالدوين
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:19 ص
تعرضت المغنية العالمية الشهيرة سيلينا جوميز لصدمة عاطفية بعد زواج حبيبها السابق النجم الكندي جاستن بيبر من خطيبته هايلي بالدوين.
جاستن بيبر كان أول حب مهم في حياة جوميز وسيلينا لم تتخطاه حتى الآن.. خبر زواجه أثر بها كثيرًا"، كما صرح مصدر قريب من العائلة.
ونشرت وكالة "TMZ" أن "سيلينا" لم تحضر حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية بسبب نقلها لمستشفى مرتين في آخر أسبوعين، بعد تعرضها لصدمات عاطفية.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما سيلينا جوميز دراما جاستين بيبر الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن