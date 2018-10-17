سيلينا جوميز تتعرض لصدمة عاطفية بعد زواج حبيبها السابق جاستين بيبر من هايلي بالدوين

تعرضت المغنية العالمية الشهيرة سيلينا جوميز لصدمة عاطفية بعد زواج حبيبها السابق النجم الكندي جاستن بيبر من خطيبته هايلي بالدوين.





جاستن بيبر كان أول حب مهم في حياة جوميز وسيلينا لم تتخطاه حتى الآن.. خبر زواجه أثر بها كثيرًا"، كما صرح مصدر قريب من العائلة.