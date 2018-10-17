عاجل.. النيابة تعاين موقع سقوط شاب من الطابق الخامس بـ"مدينتي"

انتقلت النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد سلامة، وبإشراف المستشار أحمد حنفي، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى موقع سقوط شاب في العقد الثالث من عمره من الطابق الخامس بأحد العمارات بمجموعة 34 بمنطقة "مدينتي"، لمعاينة مكان الحادث للوقوف على أسبابه وملابسات الواقعة، ومعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.





ولقي شاب في العقد الثالث من عمره، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مصرعه بعد أن سقط من الطابق الخامس بأحد العمارات بمجموعة 34 بمنطقة "مدينتي"، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد محاولات من إسعافه.





وأفاد شهود عيان بمنطقة مدينتي التابعة لقسم شرطة القاهرة الجديدة، مساء أمس، بمشاهدتهم لشاب في العقد الثالث من عمره يلقي بنفسه من الطابق الخامس، وتم استدعاء الإسعاف في محاولة لإنقاذه.





تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي، يفيد بمشاهدتهم لشاب في العقد الثالث من عمره يلقي بنفسه من الطابق الخامس.



