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"حظك اليوم برج الميزان الإربعاء 17 أكتوبر 2018

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:29 ص
حظك اليوم برج الميزان الإربعاء 17 أكتوبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الميزان - 23 سبتمبر الی 23 اکتوبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الميزان:
بمرور الوقت ودون شك، أصبحت الحياة على جزيرتك الصغيرة الهادئة مملة للغاية. لديك أفكارًا وخططًا جديدة تطالبك بالتنفيذ، فلا تؤجل الأمر أطول من ذلك؛ احزم أمتعتك وانطلق في اتجاه المناطق الجديدة. إذا تحدثت عن أفكارك مع من حولك، سوف يمكنك الاعتماد على طاقم عمل نشيط يمنحك الدعم الذي تحتاجه. 
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