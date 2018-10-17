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إقالة رئيس مركز أطفيح.. والسبب "جلس أمام المحافظ دون إذن"

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:18 ص
إقالة رئيس مركز أطفيح.. والسبب جلس أمام المحافظ دون إذن
أحمد رشاد محافظ الجيزة
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قال العميد هاني عبدالقوي رئيس مركز مدينة أطفيح، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أقاله، بسبب جلوسه على المقعد دون إذنه.

 وعلق "عبد القوي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كل يوم”، والذي يذاع عبر قناة ON E، ويقدمه الإعلامي “وائل الإبراشي”،  على قرار المحافظ قائلًا: "اللي بيحصل ده مينفعش.. احنا مش صغيرين للكلام ده".

وأشار "عبدالقوي" إلى تلقيه اتصالا هاتفيا من سكرتير المحافظ، أخبره أن المحافظ يطلب مقابلته الساعة الرابعة مساء يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه بمجرد دخوله صافح المحافظ ثم جلس أمامه على على الكرسي، وهو الأمر الذي لم يعجب المحافظ على حد وصفه.

وتابع رئيس مركز أطفيح المقال: "المحافظ سألني، أنا أذنتلك إنك تقعد، قلتله أنا لو مواطن دخل مكتبي بقوله اتفضل أقعد واشرب الشاي معاه"، واستطرد أن المحافظ قال له محتدا أكثر من مرة "أنا المحافظ.. أنا المحافظ".

وتابع "عبد القوي": "خرجت من مكتب المحافظ، وبعدها فوجئت بإقالتي"، مشيرًا إلى كون تعيينه قد جاء من قبل وزير التنمية المحلية، وإقالته من قبل المحافظ هو أمر خاطئ، مشددًا إلى كونه يرفض تلك الطريقة في التعامل، خاصة لكونها تخرج من مسؤولين في الدولة.

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