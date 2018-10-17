وزيرة التخطيط: نستهدف وصول دخل الفرد إلى 6 آلاف دولار سنويا في 2020 (فيديو)



وأضافت "السعيد"، في تصريحات نقلتها قناة Extra News الفضائية، أن الوزارة تستهدف أن يصل متوسط دخل الفرد سنويًا إلى 6 آلاف دولار بحلول عام 2020.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الوزارة تسعى لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وخفض معدلات البطالة في مصر.