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وزيرة التخطيط: نستهدف وصول دخل الفرد إلى 6 آلاف دولار سنويا في 2020 (فيديو)

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:06 ص
وزيرة التخطيط: نستهدف وصول دخل الفرد إلى 6 آلاف دولار سنويا في 2020 (فيديو)
وزيرة التخطيط
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الوزارة تسعى لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين، وخفض معدلات البطالة في مصر.

وأضافت "السعيد"، في تصريحات نقلتها قناة Extra News الفضائية، أن الوزارة تستهدف أن يصل متوسط دخل الفرد سنويًا إلى 6 آلاف دولار بحلول عام 2020.
المزيد عن: هالة السعيد مصر دولار البطالة
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