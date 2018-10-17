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زاهر: أساند شوبير في انتخابات الجبلاية والنائب مقعده الطبيعي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:29 ص
زاهر: أساند شوبير في انتخابات الجبلاية والنائب مقعده الطبيعي
احمد شوبير
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عمرو مصطفى
 

أعلن سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة دعمه لأحمد شوبير في انتخابات اتحاد الكرة التكميلية المقرر لها 30 و31 أكتوبر الجاري.

 

وقال سيف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاته عبر شاشة الأولى: "موقفي معروف وخبرات أحمد شوبير تؤهله للنجاح في انتخابات اتحاد الكرة وتطوير العمل بالجبلاية".

 

وأضاف: "منصب النائب هو المكان الطبيعي لأحمد شوبير لأنه ترشح من قبل لهذا المنصب واعتذر عن استكمال السباق الانتخابي وعندما يعود فمن الطبيعي تواجده بمنصب النائب".

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