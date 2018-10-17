عاجل.. "ترامب" يضع زوجته ميلانيا في موقف محرج (فيديو)

رصدت عدسات المصورين الصحفيين، تصرف يعكس أنانية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع زوجته، ميلانيا ترامب، أمس الإثنين.





والتفط المصورون لقطات لترامب أثناء استعداده للانطلاق لزيارة ولايتي فلوريدا وجورجيا، اللتان تأثرتا بشدة بفعل الأعاصيرـ وهو يحمل مظلة فوق رأسه، بينما كانت زوجته تقف بالقرب منه تحت الأمطار- حسب ما نشرت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية.





وعلق ترامب للصحفيين والمراسلين عن لقائه مع برنامج "60 دقيقة" ومع حوارها مع شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، بأنها "قامت بأداء رائع على شاشة التلفزيون وكذلك هو".





وبعدها انضمت ميلانيا ترامب إلى زوجها تحت المظلة، متجهين نحو الطائرة المروحية لنقلهlا إلى ولايتي جورجيا وفلويدا.





وبعد انتشار هذه اللقطات، سارع المغردون على موقع "تويتر" للتعبير عن استيائهم من تصرف ترامب مع زوجته تحت الأمطار، إذ كتب أحدهم: "إن وقوف ترامب تحت المظلة الهائلة عليه بينما تهطل الأمطار على زوجته يعكس الكثير عن حقيقة علاقتهما"، في حين تساءل آخر: "لماذا لا يتحدث أحد عن حقيقة أن ترامب حرم زوجته أثناء الأمطار بينما كان لديه مظلة لمجرد أن رغب في الوقوف أمام شاشات التلفزيون".





وفي مقابلتها التلفزيونية مع قناة "إيه بي سي نيوز" هذا الأسبوع، نفت ميلانيا ترامب التكهنات بأن زواجها في ورطة، وأكدت أنها تحب زوجها، وقالت: "نعم، علاقتنا بخير وعلى ما يرام، إن وسائل الإعلام هي التي تتكهن بهذا، وهي مجرد شائعات، فليست كل الأشياء صحيحة".

