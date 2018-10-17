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حارس ليفربول: الجمهور السعودي محب لكرة القدم

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:12 ص
حارس ليفربول: الجمهور السعودي محب لكرة القدم
اليسون بيكر
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عمر عبد العزيز
 

أكد الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، على سعادته الكبيرة، للفوز على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد والتتويج بالبطولة الرباعية "سوبر كلاسيكو".

 

وقال أليسون في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "سعيد بالفوز، والخطأ الدفاعي للأرجنتين مكننا من تحقيق الفوز، والمباراة كانت كبيرة والفريقان ممتازان".

 

وواصل: "سعيد بتواجدي في السعودية ولم أتوقع هذا الحضور الجماهيري للمباراة، والجمهور السعودي مُحب للكرة، وهذا شيء مميز".

 

وسجل المدافع البرازيلي جواو ميراندا هدف الفوز لمنتخب بلاده على حساب الأرجنتين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

 

المزيد عن: منتخب السعودية رياضة جواو ميراندا اليسون بيكر الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
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