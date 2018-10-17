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عاجل| بعد محاولته الانتحار.. وفاة شاب سقط من الطابق الخامس بـ"مدينتي"

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 01:06 ص
عاجل| بعد محاولته الانتحار.. وفاة شاب سقط من الطابق الخامس بـمدينتي
انتحار شاب - صورة أرشيفية
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مروة هيكل
 
لقي شاب في العقد الثالث من عمره، قبل قليل، مصرعه بعد أن سقط من الطابق الخامس بأحد العمارات بمجموعة 34 بمنطقة "مدينتي"، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد محاولات من إسعافه.

وأفاد شهود عيان بمنطقة مدينتي التابعة لقسم شرطة القاهرة الجديدة، مساء أمس، بمشاهدتهم لشاب في العقد الثالث من عمره يلقي بنفسه من الطابق الخامس، وتم استدعاء الإسعاف في محاولة لإنقاذه.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي، يفيد بمشاهدتهم لشاب في العقد الثالث من عمره يلقي بنفسه من الطابق الخامس.

وانتقل الرائد تامر عبدالشافي رئيس مباحث التجمع الأول، وتم استدعاء سيارة إسعاف في محاولة لإنقاذه، ولكن لفظ ألفاظه الأخيرة متأثرًا بإصابته.
المزيد عن: مصرع شاب مدينتي عاجل انتحار شاب القاهرة الجديدة اخبار عاجلة
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