نجم البرازيل يشيد بالسعودية والجماهير ويؤكد: الجميع حاول تقديم أفضل ما لديه
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:57 صعمر عبد العزيز
أعرب الدولي البرازيلي أرثر ميلو، نجم وسط منتخب السامبا وفريق برشلونة الإسباني، عن سعادته الكبيرة، للفوز ببطولة "سوبر كلاسيكو" على حساب المنتخب الأرجنتيني، بعد التغلب عليه بهدف نظيف في الوقت القاتل.
وقال أرثر في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "السعودية
لديها منتخب ممتاز وكرة قدم ممتازة, البلد ممتازة والجماهير ممتازين".
وواصل قائلاً: "الجميع حاول تقديم أفضل ما لديه, بالنسبة
للمُنتخبين المُباراة كانت رسمية أكثر من ودية".
المزيد عن: نجم البرازيل منتخب البرازيل سوبر كلاسيكو رياضة الارجنتين ارثر ميلو