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نيكول كيدمان: زواجي من توم كروز أنقذني من التحرش الجنسي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:59 ص
نيكول كيدمان: زواجي من توم كروز أنقذني من التحرش الجنسي
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وكالات
 
قالت الممثلة، نيكول كيدمان، إن زواجها من الممثل توم كروز وفر لها "حماية" من التحرش الجنسي، في وقت مبكر من حياتها المهنية.

وتزوجت الممثلة الأسترالية من كروز عام 1990، بعد أن تشاركا بطولة فيلم Days Of Thunder.

وقالت: "لقد تزوجت حين كنت صغيرة للغاية، لكن الأمر لم يكن بمثابة قوة بالنسبة لي، وإنما وفر لي حماية".

وأضافت: "لقد تزوجت بدافع الحب، لكن زواجي من رجل قوي للغاية جنبني التحرش الجنسي".

وانفصل الزوجان عام 2001.
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