"الزراعة" تعترف: يوجد مبيدات مغشوشة ومهربة في الأسواق



وشدد "عبدالدايم"، في تصريحات تلفزيونية، على أن الحملات تكون مفاجئة، لأنه للأسف عندما يعلمون بوجود حملة يقومون بالإغلاق، مشيرًا إلى أن أي مبيدات مغشوشة أو أسمدة يتم تحريزها.



وناشد المتحدث باسم وزارة الزراعة، الفلاحين عدم شراء المبيدات إلا المحلات الحاصلة على تراخيص فقط، موضحا أنه سيتم وضع علامة على هذه المحلات لكي يعرف الفلاح ذلك.



اعترف الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، بوجود مبيدات مغشوشة ومهربة، معقبا: "ده كلام واقع مفيهوش نقاش.. أمال احنا بنعمل حملات لضبط المبيدات المغشوشة والمهربة دي على إيه".