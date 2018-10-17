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"الزراعة" تعترف: يوجد مبيدات مغشوشة ومهربة في الأسواق

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:58 ص
الزراعة تعترف: يوجد مبيدات مغشوشة ومهربة في الأسواق
الدكتور حامد عبدالدايم - المتحدث باسم وزارة الزراعة
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نعيم يوسف
 
اعترف الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، بوجود مبيدات مغشوشة ومهربة، معقبا: "ده كلام واقع مفيهوش نقاش.. أمال احنا بنعمل حملات لضبط المبيدات المغشوشة والمهربة دي على إيه".

وشدد "عبدالدايم"، في تصريحات تلفزيونية، على أن الحملات تكون مفاجئة، لأنه للأسف عندما يعلمون بوجود حملة يقومون بالإغلاق، مشيرًا إلى أن أي مبيدات مغشوشة أو أسمدة يتم تحريزها.

وناشد المتحدث باسم وزارة الزراعة، الفلاحين عدم شراء المبيدات إلا المحلات الحاصلة على تراخيص فقط، موضحا أنه سيتم وضع علامة على هذه المحلات لكي يعرف الفلاح ذلك.
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