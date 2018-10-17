عاجل.. التموين تعلن إلغاء الدعم لهذه الفئات.. وبشرى سارة للأرامل والمطلقات

قال الدكتور علي مصلحي، وزير التموين، إن المواطن الذي يمتلك سيارة "مرسيدس" فارهة لا يحتاج إلى دعم من الدولة، كذلك من يتخطى راتبه الشهري مبلغ 10 آلاف جنيه.





وأكد "مصلحي" في تصريحات له، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، أن الدعم سيصل لمستحقيه فقط، تطبيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، حتى تستفيد تلك الشريحة، بالسلع التموينية، التي تضمن اكتفاء لاحتياجات الأسر والأفراد المستحقة.





وتابع وزير التموين، "سيتم إغلاق باب التعديلات، وتحديث البطاقات يوم ٧ نوفمبر المقبل، وسيتم فتح باب التظلمات على الحذف بدءًا من شهر ديسمبر".

وأشار "مصلحي" إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات لمعرفة من يستحق الدعم من عدمه، ومن ظُلم في تقدير دخله الشهري، لافتا إلى أنه عند فتح باب إضافة المواليد كان الأصل الفئات الأكثر احتياجًا، وليس القادرة.





وكانت وزارة التموين، فتحت باب إضافة المواليد إمام المواطنين، بعد أن قامت بتحديث البيانات وتعديلها ، لتقتصر على الفئات المسموح لها بإضافة المواليد ومنهم الأرامل والمطلقات وأصحاب نسبة 5% عجز وكل من هو موظف ويقل راتبه عن 2500 جنيه.







