ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. التموين تعلن إلغاء الدعم لهذه الفئات.. وبشرى سارة للأرامل والمطلقات

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:52 ص
عاجل.. التموين تعلن إلغاء الدعم لهذه الفئات.. وبشرى سارة للأرامل والمطلقات
علي مصيلحي وزير التموين
طباعة
 
قال الدكتور علي مصلحي، وزير التموين، إن المواطن الذي يمتلك سيارة "مرسيدس" فارهة لا يحتاج إلى دعم من الدولة، كذلك من يتخطى راتبه الشهري مبلغ 10 آلاف جنيه.

وأكد "مصلحي" في تصريحات له، خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، أن الدعم سيصل لمستحقيه فقط، تطبيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، حتى تستفيد تلك الشريحة، بالسلع التموينية، التي تضمن اكتفاء لاحتياجات الأسر والأفراد المستحقة.

 وتابع وزير التموين، "سيتم إغلاق باب التعديلات، وتحديث البطاقات يوم ٧ نوفمبر المقبل، وسيتم فتح باب التظلمات على الحذف بدءًا من شهر ديسمبر".
وأشار "مصلحي" إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات لمعرفة من يستحق الدعم من عدمه، ومن ظُلم في تقدير دخله الشهري، لافتا إلى أنه عند فتح باب إضافة المواليد كان الأصل الفئات الأكثر احتياجًا، وليس القادرة.

وكانت وزارة التموين، فتحت باب إضافة المواليد إمام المواطنين، بعد أن قامت بتحديث البيانات وتعديلها ، لتقتصر على الفئات المسموح لها بإضافة المواليد ومنهم الأرامل والمطلقات وأصحاب نسبة 5% عجز وكل من هو موظف ويقل راتبه عن 2500 جنيه.


المزيد عن: وزير التموين تحديث بطاقات التموين الدعم إلغاء الدعم إضافة المواليد على بطاقة التموين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
-
x
01:30
-
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
-
x
02:00
-
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
-
x
03:45
-
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 1:41:31 AM