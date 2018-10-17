نجل مدرب المنتخب السابق: أجيري محظوظ

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة أن المكسيكي خافيير أجيري محظوظ بخوض أسهل تصفيات أمم إفريقيا، مشيرا إلى أن النظام الجديد للتصفيات ساعد الخواجة المكسيكي على تحقيق أول هدف بالتأهل لأمم إفريقيا 2019 والكاميرون.

وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: "تأهل المنتخب لأمم إفريقيا يحرر أجيري من الضغوط ويجعله يعمل الفترة المقبلة بأعصاب هادئة".

وأضاف: "منتخب تونس هو أول اختبار صعب لاجيري بعد خوض أول ثلاث مباريات مع النيجر سوازيلاند".