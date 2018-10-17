أحمد شيحة: "الخضراوات والفاكهة يمثلان 50% من صادرات مصر لروسيا"

أكد أحمد شيحة، رئيس المجلس المصري الروسي السابق، أنه يجب التركيز على مجال التصنيع بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أن الدول الخارجية أصبح لديها اطمئنان بشأن الأوضاع فى مصر بفضل علاقات الرئيس السيسي مع كل دول العالم، وهناك احترام متبادل في العلاقات؛ لأن الجميع يعلم دور مصر جيدً.



وقال شيحة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن الخضروات والفاكهة يمثلان اكثر من 50% من صادرات مصر لروسيا والتى تقدر بـ 505 مليون دولار.



وأوضح رئيس المجلس المصري الروسي السابق، أن الميزان التجاري بين البلدين لصالح روسيا، حيث يصدرون لنا يقيمة 6.2 مليار دولار ومنهم 23% قمح.

