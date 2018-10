كيف عبرت هيفاء وهبي عن حبها لشقيقتيها عاليا وهنا؟

View this post on Instagram

ما شفت ابدا متل حب الاخوات لبعض مهما اختلفن او اتفقن بس عالاكيد هو حب خالي من الاحكام المسبقة والظلم والحقد الذي يملأ العالم ! هانو و عليا انا بعرف انكن ما بتحبوا الاضواء بس حبيت بيّن للناس الي بتحبني شو بقصد لما قول اهلي واهلي والسبب الاهم لطمنكم اني بالف خير عندما اكون بعيده عن الاضواء ! (و بليز الي عنده كومنت مريض يأجله لما حط صوري لوحدي ) من يكسر قلب اختي اكسر له عنقه ! تاغ اخيك او اختك او الصديق الي متل الاخ وقله قديه مهم وجوده بحياتك 💖👭 #sisters👭 #sistersalltheway💯 #haifawehbe #imissyou