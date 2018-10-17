كيف عبرت هيفاء وهبي عن حبها لشقيقتيها عاليا وهنا؟









وعلقت على الصورة قائلة:" ما شفت أبدًا متل حب الأخوات لبعض مهما اختلفن أو اتفقن بس عالأكيد هو حب خالي من الأحكام المسبقة والظلم والحقد الذي يملأ العالم!"





وأضافت: "هانو وعليا أنا بعرف ما بتحبوا الأضواء بس حبيت أبين للناس الي بتحبني شو بقصد لما قول أهلي وأهلي والسبب الأهم أطمنكم إني بألف خير لما أكون بعيده عن الأضواء".













شاركت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي صورتها برفقة شقيقتيها عاليا وهنا، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير إنستجرام.