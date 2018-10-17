كيف عبرت هيفاء وهبي عن حبها لشقيقتيها عاليا وهنا؟
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:43 صالفجر الفني
شاركت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي صورتها برفقة شقيقتيها عاليا وهنا، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير إنستجرام.
وعلقت على الصورة قائلة:" ما شفت أبدًا متل حب الأخوات لبعض مهما اختلفن أو اتفقن بس عالأكيد هو حب خالي من الأحكام المسبقة والظلم والحقد الذي يملأ العالم!"
وأضافت: "هانو وعليا أنا بعرف ما بتحبوا الأضواء بس حبيت أبين للناس الي بتحبني شو بقصد لما قول أهلي وأهلي والسبب الأهم أطمنكم إني بألف خير لما أكون بعيده عن الأضواء".
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ما شفت ابدا متل حب الاخوات لبعض مهما اختلفن او اتفقن بس عالاكيد هو حب خالي من الاحكام المسبقة والظلم والحقد الذي يملأ العالم ! هانو و عليا انا بعرف انكن ما بتحبوا الاضواء بس حبيت بيّن للناس الي بتحبني شو بقصد لما قول اهلي واهلي والسبب الاهم لطمنكم اني بالف خير عندما اكون بعيده عن الاضواء ! (و بليز الي عنده كومنت مريض يأجله لما حط صوري لوحدي ) من يكسر قلب اختي اكسر له عنقه ! تاغ اخيك او اختك او الصديق الي متل الاخ وقله قديه مهم وجوده بحياتك 💖👭 #sisters👭 #sistersalltheway💯 #haifawehbe #imissyou
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