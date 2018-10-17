دبلوماسي سابق: مصر ستكون داعما لروسيا في المنطقة خلال الفترة المقبلة

وصف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسكو بأنها تتويج للعلاقات المصرية الروسية لمسار تم فيه تحقيق تطابق سياسي واستراتيجي وأمني بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مشتركة بين الدولتين.



وقال حجازي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن هناك حجم تبادل تجاري استراتيجي وعسكري ضخم تخطي 6.9 مليار دولار، مؤكدا أن مصر تحالف استراتيجي ضخم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.



ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن مصر ستكون داعمًا لروسيا في المنطقة خلال الفترة المقبلة.

