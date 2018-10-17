"الجزار" يكشف حجم صادرات مصر من المنتجات اليدوية

كشف هشام الجزار وكيل المجلس التصديري للحرف اليدوية، عن حجم صادرات مصر من المنتجات اليدوية، مشيرا إلى أنها تقدر بنحو 250 مليون دولار خلال العام الماضي.



وقال الجزار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، إن حجم الصادرات يمثل رقما ضئيلا في ظل الإمكانات المصرية.



وأضاف وكيل المجلس التصديري للحرف اليدوية: "لدينا 200 عارض بين شركة تصدير، ومحلل للحرفيين، وفنان مستقبل بمعرض " كرافيتي ايجيبت " قادرون على التواصل مع المستهلك".

