عاجل.. شاب في العقد الثالث من عمره يلقي بنفسه من الطابق الخامس بمدينتي
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:22 صمروة هيكل
أفاد شهود عيان بمنطقة مدينتي التابعة لقسم شرطة القاهرة الجديدة، مساء أمس، بمشاهدتهم لشاب في العقد الثالث من عمره يلقي بنفسه من الطابق الخامس، وتم استدعاء الإسعاف في محاولة لإنقاذه.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي، يفيد بمشاهدتهم لشاب في العقد الثالث من عمره يلقي بنفسه من الطابق الخامس.
وانتقل الرائد تامر عبدالشافي رئيس مباحث التجمع الأول، وتم استدعاء سيارة إسعاف في محاولة لإنقاذه، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً.
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