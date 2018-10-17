عاجل.. شاب في العقد الثالث من عمره يلقي بنفسه من الطابق الخامس بمدينتي

أفاد شهود عيان بمنطقة مدينتي التابعة لقسم شرطة القاهرة الجديدة، مساء أمس، بمشاهدتهم لشاب في العقد الثالث من عمره يلقي بنفسه من الطابق الخامس، وتم استدعاء الإسعاف في محاولة لإنقاذه.





تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي، يفيد بمشاهدتهم لشاب في العقد الثالث من عمره يلقي بنفسه من الطابق الخامس.



