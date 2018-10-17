متحدث "الإنتاج الحربي" يكشف تفاصيل حملة "اعرف وزارة بلدك"

كشف محمد بكر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، تفاصيل حملة "اعرف وزارة بلدك"، قائلًا إنها حملة إعلامية توعوية، وهدفها تعريف المواطن المصري دور وزارة الإنتاج الحربي والخدمات التي تقدمها والمصانع والشركات المرتبطة بها.



وأضاف "بكري"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أن الحملة تستعرض عددًا من المشروعات من ضمنها خط إنتاج الطاقة الشمسية، والبطاريات.



وتابع أن الوزارة عرضت عدة فيديوهات لعرض الأدوار التي تقوم بها، ودورها في إقامة مشروعات تحلية المياه وتنقيتها.

