طلعت يوسف: الاستلام والتسليم أزمة للاعبي الدوري المصري

أكد طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة، أن لاعبي الدوري المصري، يواجهون أزمة كبيرة في الاستلام والتسليم داخل الملعب، الذي يعد من بديهيات كرة القدم.

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر، ليس مطالبًا بتطوير مهارات لاعبين يضمهم من الدوري الممتاز لأن المفترض أن أي لاعب في هذه المرحلة يكون لديه حد أدنى من المهارات.

ولفت إلى أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، يحتاج لفترة 6 شهور من أجل الحكم عليه بشكل نهائي ومنطقي.