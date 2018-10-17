محمود الرشيدي: الجهات الأمنية لا تراقب حسابات المواطنين الإلكترونية إطلاقا



وأشار "الرشيدي"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن من يردد أن الدولة تراقب الحسابات الاليكترونية هم مجموعة من المذنبين الذين يريدون أن يعرفوا هل هم مراقبون أم لا.



وأضاف أنه طالما نستخدم الإنترنت بأمن وسلام، ولا نقوم بسب وقذف أي شخص، ولا نرتكب جريمة، فلا يوجد داعي للقلق.



قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لشؤون المعلومات السابق، إن الجهات الأمنية لا تراقب حسابات المستخدمين على الإنترنت مطلقًا.