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محمود الرشيدي: الجهات الأمنية لا تراقب حسابات المواطنين الإلكترونية إطلاقا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:04 ص
محمود الرشيدي: الجهات الأمنية لا تراقب حسابات المواطنين الإلكترونية إطلاقا
مساعد وزير الداخلية لشؤون المعلومات السابق
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هدى عبدالرازق
 
قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لشؤون المعلومات السابق، إن الجهات الأمنية لا تراقب حسابات المستخدمين على الإنترنت مطلقًا.

وأشار "الرشيدي"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن من يردد أن الدولة تراقب الحسابات الاليكترونية هم مجموعة من المذنبين الذين يريدون أن يعرفوا هل هم مراقبون أم لا.

وأضاف أنه طالما نستخدم الإنترنت بأمن وسلام، ولا نقوم بسب وقذف أي شخص، ولا نرتكب جريمة، فلا يوجد داعي للقلق.
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