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"اللاوندي: مصر استعادت هيبتها في عهد الرئيس "السيسي"

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 07:09 ص
اللاوندي: مصر استعادت هيبتها في عهد الرئيس السيسي
سعيد اللاوندي - خبير العلاقات السياسية الدولية
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داليا الحسين
 
قال سعيد اللاوندي، خبير العلاقات السياسية الدولية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص منذ تولي الرئاسة على إعادة العلاقات المصرية الخارجية، مشيرًا إلى أنه أسس سياسة مصرية خارجية متزنة منذ توليه الحكم.

وأكد "اللاوندي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع عبر القناة المصرية الأولى، مساء الثلاثاء، أن مصر استطاعت استعادت هيبتها الدولية.

ونوه إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس أجنبي يلقي كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي، بهذا الشكل والحفاوة البالغة من جانب الروس، وهذا تقدير لمصر والرئيس.

وأكد أن الرئيس السيسي شرح وجهة نظر مصر في قضية الإرهاب خلال كلمته، مشيرًا إلى أن العالم بالكامل يعاني من الإرهاب، وأنه طالب بدحر الإرهاب، وناشد الدول الأخرى بالتعاون للقضاء على الإرهاب؛ لأنه آفة عالمية تهدد الجميع.
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