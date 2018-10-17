"شاروبيم" يكشف عن خطته لتقليل الزحام بمحافظة الدقهلية

قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أنه سيعمل على تطوير كافة الطرق بالمحافظة، خاصة الطريق الذي يربط المحافظة بالقاهرة، موضحًا أنه سيتم إنشاء 4 كباري علوية على مناطق التكدس المروري لتقليل الازدحام.



وأضاف خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، ": "أزلنا الإشغالات التي تخص المحافظة على بحيرة المنزلة، وخلال المرحلة المقبلة سيُقام العديد من المشاريع الجديدة على طريق البحيرة مثل مصانع ثلج وتصنيع أسماك"

