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"شاروبيم" يكشف عن خطته لتقليل الزحام بمحافظة الدقهلية

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:09 ص
شاروبيم يكشف عن خطته لتقليل الزحام بمحافظة الدقهلية
محافظ الدقهلية
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كساب أحمد
 
قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أنه سيعمل على تطوير كافة الطرق بالمحافظة، خاصة الطريق الذي يربط المحافظة بالقاهرة، موضحًا أنه سيتم إنشاء 4 كباري علوية على مناطق التكدس المروري لتقليل الازدحام.

وأضاف خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، ": "أزلنا الإشغالات التي تخص المحافظة على بحيرة المنزلة، وخلال المرحلة المقبلة سيُقام العديد من المشاريع الجديدة على طريق البحيرة مثل مصانع ثلج وتصنيع أسماك"
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