"شاروبيم" يكشف عن خطته لتقليل الزحام بمحافظة الدقهلية
الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 12:09 صكساب أحمد
قال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أنه سيعمل على تطوير كافة الطرق بالمحافظة، خاصة الطريق الذي يربط المحافظة بالقاهرة، موضحًا أنه سيتم إنشاء 4 كباري علوية على مناطق التكدس المروري لتقليل الازدحام.
وأضاف خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، ": "أزلنا الإشغالات التي تخص المحافظة على بحيرة المنزلة، وخلال المرحلة المقبلة سيُقام العديد من المشاريع الجديدة على طريق البحيرة مثل مصانع ثلج وتصنيع أسماك"
وأضاف خلال حواره مع فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، ": "أزلنا الإشغالات التي تخص المحافظة على بحيرة المنزلة، وخلال المرحلة المقبلة سيُقام العديد من المشاريع الجديدة على طريق البحيرة مثل مصانع ثلج وتصنيع أسماك"
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