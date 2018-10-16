قرار مفاجئ من مجلس الزمالك بشأن الجمعية العمومية

نشر مجلس إدارة نادي الزمالك إعلانا في الصحف القومية، بالغاء الجمعية العمومية للنادي، والتي كان من المقرر إقامتها يومي الخميس والجمعة المقبلين الموافقين، 18 و19 أكتوبر الجاري.

وكان النادي الأبيض تجاهل إخطار اللجنة الأولمبية المصرية بعقد الجمعية العمومية غير العادية، للرد على القرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة ضد رئيس النادي وخاصة من اللجنة الأولمبية والخاصة بإيقافه لمدة عام، قبل أن يعقد رئيس الزمالك جلسة مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي تم خلالها الاتفاق على الغاء الجمعية العمومية.

وكان مركز التسوية والتحكيم قرر تأجيل دعوى هاني العتال بإلغاء الجمعية العمومية بعد قرار إدارة النادي على إلغاء الجمعية..