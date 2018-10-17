مجلس الوزراء: "اللي عايز يسكن على البحر يدفع"

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، والمتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، إن سبب ارتفاع الوحدات السكنية التي طرحت في مدينة المنصورة الجديدة يعود إلى عدم الدعم من قبل الدولة، خلاف تميزها بمواجهة البحر



وتابع يونس، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء إن الوحدات المطروحة الآن على البحر مباشرةً وسيتكون فاخرة، وغير مدعومة، لأن الدولة لا يمكن أن تدعم مواطنًا يسكن على البحر مباشرة، معقبًا: "اللي عايز يسكن على البحر يدفع ثمن"



وأشار إلى أن سياسية الدولة توجيه الدعم لمحدودي الدخل من خلال وحدات الإسكان الاجتماعي، وتقسيم ثمن الوحدة على أقساط قد تصل في بعض الأحيان لـ20 عامًا.

