حسن العدل يكشف كواليس جديدة من حرب أكتوبر

كشف الفنان حسن العدل عن كواليس جديدة من حرب أكتوبر المجيدة، قائلا: أتذكر أنه قبل الحرب بشهرين جاءت أوامر بالذهاب إلى القناة ضمن خطة التدريبات، فكانت عدة كتائب تذهب إلى القناة ويتم ترك جزء من أفرادها هناك ثم نعود مرة أخرى إلى أماكنا، وتكرر الأمر عدة مرات حتى وصلت أغلب القوات بالقرب من شاطئ القناة ليثبتوا أقدامهم هناك بعد عمليات متواصلة من التمويه.





وأشار العدل إلى أنه، ليلة الحرب كنا متواجدين فى أماكنا مع إتمام كلا منا على أسلحته والشدة الموجودة معه، وفي فجر يوم الحرب اجتمع قادة الجيش يضعون الخطة النهائية للحرب لكن لم أجد من الضباط يكن على علم بما يدبروه، وكنت أشعر بأن هناك شيئا ما يتم تخطيطه، لكن لم توجد أخبار واضحة عن خوض الحرب، فقد حافظوا بذلك على عمليات التمويه والهدوء والصمت التى التزموها منذ بداية المعركة.











