خبير أمني: هذه أبرز 4 جرائم على الإنترنت

أكد اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية لشؤون المعلومات السابق أن الابتزاز الجنسى والنصب والاحتيال والاختلاس من أبرز الجرائم التي تحدث على الإنترنت.

أضاف الرشيدي في حواره ببرنامج "ماوراء الحدث" الذي تقدمه الإعلامية مروج إبراهيم على قناة إكسترا نيوز، أنه لابد من مواكبة التطور مع عمل حوكمة للنظم التكنولوجية والخدمات التي تقدم للمواطنين.

تابع مساعد وزير الداخلية لشؤون المعلومات السابق أن هناك تزايد فى الإجرام الإلكترونى ليس فى مصر فقط بل فى جميع أنحاء العالم، مضيفًا أن مصر ليست استثناء، خاصةً وأنها شهدت بعض عمليات النصب التى ترتكب من خلال الاستثمار فى العملات الإلكترونية.

شدد الرشيدي على أن التوعية هي خط الدفاع الأول ضد ممارسات الاختراق والسطو الإلكتروني.