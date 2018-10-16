رصد لنشاط الهلال الإماراتي على الساحة اليمنية بكافة القطاعات خلال أسبوع

رصدت وكالة الانباء الرسمية الإماراتية "وام"، اليوم الثلاثاء، نشاط هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الساحة اليمنية في القطاعات كافة خلال أسبوع.









وبحسب الوكالة، تفتح مشاريع و مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الساحة اليمنية أبواب الأمل أمام الشباب و تلبي تطلعاتهم لرسم مستقبل مشرق لوطنهم من خلال تبني المبادرات الاجتماعية وتسلحهم بالعلم والمعرفة عبر التحسين المستمر للعملية التعليمية رغم قسوة الظروف الإنسانية التي يمرون بها جراء الاعتداء الآثم لميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران على مقدرات الشعب اليمني .





فمع بدء العام الدراسي في اليمن - بذلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودا كبيرة لدعم العملية التعليمية و تحسين البيئة المدرسية في المحافظات والمدن اليمنية المحررة من أجل تذليل الصعوبات أمام الطلاب والطالبات و تيسير وصولهم إلى مقاعد الدراسة لاستكمال مسيرتهم التعليمية إضافة إلى دورها في تأهيل عدد كبير من المدارس ورفدها بالأثاث والأدوات المدرسية.





وطبقاً للوكالة "تم تدشين مشروع الزي المدرسي والحقيبة والسلة الغذائية للمعلمين، لخمس محافظات هي "عدن و لحج و أبين و الضالع و تعز" بتمويل من " الهيئة" إضافة إلى تقديم خمسين جهاز "لاب توب" لكل محافظة من المحافظات الخمس بمناسبة يوم المعلم.





و في ذات السياق – افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مدرسة الشهيد خالد الشحي للتعليم الأساسي في مدينة شقرة الساحلية التابعة لمديرية خنفر والتي أعيد ترميمها وتأهيلها من قبل " الهيئة " ضمن المشاريع التي تنفذها في محافظة أبين بمناسبة عام زايد 2018 إضافة إلى توزيع الحقائب المدرسية للطلاب والسلال الغذائية للمعلمين .





كما افتتحت الهيئة مدرستين في محافظة الضالع بعد إعادة تأهيلهما وتأثيثهما بالمستلزمات كافة يستفيد منهما نحو ألفي طالب وتتكون مدرسة علي ناجي الأساسية في منطقة "المركولة" من 12 فصلا دراسيا فيما تتكون مدرسة طارق بن زياد في منطقة الطفواء من 10 فصول وسبق أن تعرضتا لأضرار نتيجة ممارسات الحوثيين الانقلابية.





ودشنت "الهيئة " مشروع توزيع 9 آلاف حقيبة مدرسية على طلاب وطالبات المدارس في محافظة تعز وقد بدأت بتوزيع الحقائب على طلاب وطالبات ثانوية تعز الكبرى والتي تعد واحدة من أكبر المدارس في اليمن إضافة إلى مشروع توزيع حقائب مدرسية و قرطاسية على أكثر من 6 آلاف طالب و طالبة في عدد من مدارس الساحل الغربي لليمن في إطار جهودها لدعم المسيرة التعليمية باليمن و تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الأسرة اليمنية غير القادرة.





صحيا – قدمت دولة الإمارات 33 طنا من المكملات الغذائية لأطفال اليمن الذين يعانون من سوء التغذية الحاد وللحيلولة دون إصابة الأطفال الصغار بسوء التغذية وذلك عبر إطلاق برنامج غذائي شامل وجرى تسليم المكملات الغذائية لمركز الإمداد الدوائي في مستشفى الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن.





كما رفد الهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان قطاع الصحة اليمني بسبع سيارات إسعاف عبر منظمة الهجرة الدولية وتم تسليم السيارات لوزير الصحة في مستشفى الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن.





وقدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أدوية نوعية ومستلزمات طبية لمستشفى إعادة الأمل في مديرية رماه في صحراء حضرموت ضمن خطتها لدعم المنشآت والمرافق الطبية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعملها ونشاطها الخدمي إضافة إلى تدشين مشروع الاستجابة الإنسانية الطارئة لمكافحة حمى الضنك في مستشفى الثورة العام في تعز بهدف الحد من تفشي وباء حمى الضنك على مستوى المدينة والريف.





كما أوفدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فريقا طبيا للاطلاع على واقع القطاع الصحي في المحافظات المحررة وتنفيذ عدد من المبادرات والأعمال التي تسهم في تحسين الوضع الصحي الراهن في اليمن وتلبية الاحتياجات الأساسية للمرضى.





اجتماعيا - واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنظيم الأعراس الجماعية التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم استقرار الشباب اليمني والتي يستفيد منها آلاف الشباب في المحافظات اليمنية المحررة.





وفي هذا الإطار- نظمت " الهيئة" الزواج الجماعي الثامن في محافظة شبوة واستفاد منه 200 شاب وفتاة و الذي يجسد نظرة الإمارات الشمولية لاحتياجات الساحة اليمنية من الدعم والمساندة واهتمام الدولة وقيادتها بتوفير سبل الاستقرار الاجتماعي والنفسي للشباب اليمني.





كما التقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمجموعة من أصحاب الهمم - من ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين - من أبناء المحافظات المحررة للوقوف على احتياجاتهم الضرورية و تلبيتها إضافة إلى دعم بعض المشاريع الخاصة بهذه الشريحة المهمة من المجتمع اليمني.





وقدمت " الهيئة" الدعم لبطولة عدن الرابعة للسباحة بمسافة 3 كيلومترات في المياه المفتوحة والتي تنافس فيها 65 سبّاحا من 9 محافظات.





إغاثيا - افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ثلاثة مخابز خيرية في مديرية التحيتا في محافظة الحديدة بعد تأهيلها لتوفير أكثر من 18 ألف رغيف خبز يوميا توزع مجانا على الأسر اليمنية غير القادرة في المناطق المحررة بالساحل الغربي لليمن لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن و التخفيف من معاناة الأسر ومساعدتها على مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة عبر توفير المواد الغذائية والمستلزمات المعيشية اليومية التي تدعم استقرار أفرادها.





و سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات غذائية لإغاثة ألف أسرة متعففة من سكان قرى ومناطق مديرية الأزارق في محافظة الضالع إضافة إلى توزيع 450 سلة غذائية على أهالي منطقة الطائف في مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة كما واصلت "الهيئة" توزيع مساعداتها الإغاثية على عدد من المناطق في مديرية تريم في محافظة حضرموت .



