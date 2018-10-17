رابطة مربي الدواجن: قرار منع الطيور الحية طوق النجاة للصناعة

قال عبد الخالق النويهي، نائب رئيس رابطة المصرية لمربي الدواجن، إن قرار منع تداول الدواجن الحية تطبيقه مهم جدًا، وهو المخرج الوحيد وطوق النجاة لصناعة الدواجن خلال الفترة المقبلة، وبدونه ستنهار صناعة الدواجن بالكامل، لكننا نحتاج لآليات واضحة لتطبيقه تتمثل في توفير مجازر وثلاجات على مستوى الجمهورية قبل تطبيق القانون.



وأضاف النويهي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أنه لاتوجد تسعيرية يومية للدواجن، وهناك أمراض منتشرة بشكل غير طبيعي تؤدي لفقدان نصف الإنتاج، مشددًا على أنهم مع القانون، لكن ليس في هذا التوقيت.



وتابع أن مصر هي الدولة الوحيدة التي مازالت تبيع دواجن حية حتى الآن، مشيرًا إلى أن تجار الدواجن سيتحولون لبائعي دواجن مجمدة، بعد توفير ثلاجات لهم، مشددًا على أن الفراخ المجمدة صحية جدًا، وتخضع لرقابة جيدة جدًا، وبها كافة شروط الأمان والسلامة.

