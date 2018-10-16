برلمانيون عن كلمة السيسي أمام المجلس الفيدرالي الروسي: تاريخية وشاملة

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسى بموسكو، وتعد هذه الكلمة الأولى لرئيس دولة أجنبية أمام مجلس الفيدرالية الروسى.





وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته أمام قاعة المجلس الفيدرالي الروسي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا فى جميع المجالات، وتوسيع التعاون المشترك، وذلك فى إطار جهود تعزيز العلاقات البرلمانية والشعبية بين البلدين.





وتعددت ردود الأفعال عقب إلقاء الرئيس السيسي كلمته أمام مجلس الفيدرالي الروسي، نلخص أبرزها في السطور التالية.





"شاملًا"

قال النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب بمطروح، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أمام مجلس الفيدرالية الروسي جاء شاملًا وتضمن إلقاء الضوء على عدد من النقاط الأساسية في مقدمتها التصدى لقضية الإرهاب، وضرورة مواجهة هذه الظاهرة وإحياء مسيرة السلام في الشرق الأوسط.





وأوضح العميرى، أن الرئيس وضع استراتيجية شاملة حول هذه القضايا وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يسارع بتنفيذها، وأن الطرق السلمية هي الوسيلة لحل الخلافات في عالمنا، مؤكدًا على أن السيسي أول رئيس مصري وعربي وأفريقى يلقى خطابا أمام البرلمان الروسي، مؤكدًا على أن القضايا التي جاءت في خطاب الرئيس لا بدَّ أن تحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولي بأسره وبجميع منظماته خاصة الأمم المتحدة.





خطاب شامل

أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ان الرئيس عبدالفتاح السيسى بعث بعدة رسائل عاجلة للرأى العام المصرى والروسى والعالمى فى خطابه السياسي الشامل الذى القاه اليوم امام مجلس الفيدرالية الروسي في مقدمتها انه خاطب الشعب الروسي الشقيق من البرلمان الروسي.

وقال "عابد"، إن هذه الرسالة للشعب الروسى تؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصرى والروسى خاصة ان الرئيس السيسى وجه التحية للشعب الروسى باسم الشعب المصرى العظيم.

وأضاف النائب علاء عابد أن الرسالة الثانية التى وجهها الرئيس السيسى فى هذا الخطاب هي تأكيده للعالم كله أن العلاقات المصرية الروسية قديمة وترجع الى 75 عاما وهذا يعني أن هناك علاقة خاصة تربط بين مصر وروسيا، مؤكدًا أن أكبر دليل على ذلك أن الرئيس السيسى أكد فى خطابه أن روسيا كانت دائما أول من قدم يد العون لمصر فى استعادة الأراضي المحتلة وساندت مصر فى بناء السد العالى إضافة الى الدور والموقف التاريخى المشرف لروسيا تجاه مصر وتأييدها لإرادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو عام 2013 والرسالة الثالثة التي أعلنها الرئيس تتعلق بضرورة المواجهة الشاملة من المجتمع الدولى ضد ظاهرة الإرهاب الأسود بعد أن اصبحت تمثل خطرا كبيرا على الأمن والسلم الدوليين.

وأردف "عابد" أن الرسالة الرابعة تتعلق برؤية الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع فى سوريا وليبيا مؤكدا ان العالم يجب أن يسارع وينفذ رؤية الرئيس السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





"ستؤرخ" أكد الإعلامي خالد أبوبكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر أول رئيس أجنبي يلقي خطابا أمام مجلس الفيدرالية الروسي، ويعد تقليد يتبع لأول مرة لرئيس أجنبي.

وأشار "أبو بكر"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إلى أن كلمة الرئيس أمام مجلس الفيدرالية الروسية كتبت بعناية كبيرة، وستؤرخ، موجهًا رسالة إلى المصريين، "انظروا حولكم لتعرفوا حجمكم".

ولفت إلى أن مصر تحقق إنجازات ضخمة على مستوى كافة المجالات، مؤكدا أن نزاهة الرئيس السيسي في حكم مصر جزء كبير من مصداقيته لدى المجتمع الدولي.





ومجلس الفيدرالية الروسى هو الغرفة الأعلى فى البرلمان الروسى، وأحد مجلسى الجمعية الاتحادية الروسية "الهيئة التشريعية لروسيا"، التى تضم مجلس الفيدرالية، ومجلس الدوما، لأول مرة تسمح القيادة الروسية لرئيس أجنبى أن يلقى كلمة أمام المجلس منذ بدء عمله في أوائل التسعينات.



