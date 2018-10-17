محمود فيصل: السائح الروسي "نفسه يجي مصر"



وتوقع فيصل، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، الثلاثاء، أن يعلن الرئيس الروسي عن عودة حركة الطيران بين المدن الروسية والمصرية قريبًا، مضيفًا أن السائح الروسي "هو اللي نفسه يجي مصر".



ولفت إلى أن هناك دول كثيرة خفضت من التحذيرات التي تفرضها على السفر إلى مصر، ومنهم اليابان.



قال محمود فيصل، خبير السلامة الجوية بمصر للطيران، ونائب رئيس حزب حماة وطن، إن المطارات المصرية مطابقة للمواصفات العالمية، مضيفًا: "غحنا واثقين من نفسنا".