فلسطين تحصل على أغلبية دولية لرئاسة مجموعة الـ77 والصين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، بأغلبية مؤيدة لصالح رفع صلاحيات إضافية لفلسطين لرئاسة مجموعة الـ77 والصين.

وصوت لصالح القرار 146 دولة، وعارضته 3 دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وأستراليا، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.

وينص مشروع القرار على سلسلة من التدابير، من أجل مشاركة فلسطين في مختلف الدورات والمؤتمرات السنوية، التي ستشارك فيها مجموعة "الـ77" العام المقبل.

ويتضمن ملحق بالقرار بين مواده "حق الإدلاء بتصريحات باسم المجموعة"، و" حق المشاركة في صياغة مقترحات وتعديلات" و"حق عرض مذكرات إجرائية".

وتضم المجموعة الـ77 والصين 134 دولة حاليا، اختارت في اجتماع عقد، في 27 سبتمبر الماضي، على هامش الأعمال السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، فلسطين، لتولي الرئاسة الدورية للمجموعة، بعيد مصر، في 2019.

وأنشأت مجموعة 77 والصين من تحالف عدد من الدول الناشئة لدفع المصالح الاقتصادية لأعضائه وقوة تفاوض في الأمم المتحدة.