وكيل المجلس التصديري للصناعات اليدوية: نستهدف الوصول بالصادرات إلى 420 مليون دولار

قال هشام الجزار، وكيل المجلس التصديري للصناعات اليدوية، إن حجم الصادرات ما زال ضعيفًا؛ حوالي 250 مليون دولار.



وأضاف "الجزار"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أنهم وضعوا استراتيجية قومية للقطاع تستهدف الوصول بالصادرات إلى 420 مليون دولار، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الحرفيين يساهم في تنمية القطاع بشكل كبير.

