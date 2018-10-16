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نجوى كرم تبدأ تصوير كليبها الجديد

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:25 م
نجوى كرم تبدأ تصوير كليبها الجديد
نجوى كرم
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الفجر الفني
 
شاركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيها خلال تصويرها أحدث كليباتها التي تكتمت على تفاصيله ولم تعلن عنها أو تكشف اسمه. 

وتتعاون نجوى كرم في الكليب مع ابن أخيها كرم نيقولا كرم الذي يتولى الإخراج، بالإضافة إلى الشاعر والملحن سهيل فارس الذي يكتب ويلحن كلمات الأغنية. 

يذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كانت أغنية "يا هو" من كلمات: نزار فرنسيس، ألحان: عادل العراقي، توزيع واستديو: طوني سابا، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد طرحها.
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