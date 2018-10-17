حالة الطقس اليوم الأربعاء 17/10/2018 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الطقس فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الأربعاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.





حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





الطقس فى الأردن





نهارًا:

تصبح درجات الحرارة دون معدلاتها الاعتيادية بقليل، وتسود أجواء خريفية معتدلة بوجه عام، وتظهر تدريجيًا كميات من السُحُب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.





في خليج العقبة، الرياح:

شمالية، معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.





ليلاً:

تسود أجواء لطيفة ورطبة في عموم المناطق، تميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة، وتظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.





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