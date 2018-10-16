أسامة نبيه يقود الكوكب السعودي لأول فوز على حساب شعلة مؤمن سليمان

حقق فريق الكوكب السعودي الذي يقوده فنيا أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر على فريق الشعلة الذي يتولى قيادته فنيا مؤمن سليمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ديربي الخرج الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نادي الشعلة ضمن الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم.









هدف الشعلة الأول جاء عن طريق عبدالله الطفيل في الدقيقة 15، وسجل عبدالعزيز البلوي الهدف الثاني في الدقيقة 39.









في الشوط الثاني قلب فريق الكوكب الطاولة على الشعلة بهدف أول سجله جوزيه نيلسون بالدقيقة 51، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59، وجاء نيلسون بالهدف الثالث لفريق الكوكب في الدقيقة 74، لينتهي اللقاء بفوز الكوكب على الشعلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.









الفوز يعد الأول هذا الموسم لفريق الكوكب بعد خسارة 7 مباريات متتالية، فيما كان فريق الشعلة على موعد مع خسارته الرابعة ليتوقف رصيده عند 10 نقاط بعد مرور 8 جولات من عمر دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.



