السعودية تحرر رهينة فرنسيا من ميليشيات الحوثي

نجحت السعودية في إطلاق سراح رهينة فرنسي، اختطفته ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في محافظة الحديدة غربي اليمن، منذ نحو 4 أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول، الثلاثاء، أن تحرير الرهينة إلين كوما جاء بناء على طلب الجانب الفرنسي للمساعدة في إطلاقها.

والرهينة المذكور مختطف لدى الميليشيات المتمردة منذ تاريخ 8 يوليو 2018 في الحديدة.

وأوضحت "واس" أنه "تم التنسيق مع القوات المشتركة حيال تسهيل إجراءات الحصول على تصريح للطائرة من نوع C130 تابعة للجيش الفرنسي".

وأكد المصدر أنه "تم مساء الثلاثاء التصريح للطائرة، ونقل الرهينة من محافظة صنعاء إلى مسقط في سلطنة عمان".