ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

السعودية تحرر رهينة فرنسيا من ميليشيات الحوثي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:28 م
السعودية تحرر رهينة فرنسيا من ميليشيات الحوثي
التحالف العربي
طباعة
 

 

نجحت السعودية في إطلاق سراح رهينة فرنسي، اختطفته ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في محافظة الحديدة غربي اليمن، منذ نحو 4 أشهر.

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول، الثلاثاء، أن تحرير الرهينة إلين كوما جاء بناء على طلب الجانب الفرنسي للمساعدة في إطلاقها.

 

والرهينة المذكور مختطف لدى الميليشيات المتمردة منذ تاريخ 8 يوليو 2018 في الحديدة.

 

وأوضحت "واس" أنه "تم التنسيق مع القوات المشتركة حيال تسهيل إجراءات الحصول على تصريح للطائرة من نوع C130 تابعة للجيش الفرنسي".

 

وأكد المصدر أنه "تم مساء الثلاثاء التصريح للطائرة، ونقل الرهينة من محافظة صنعاء إلى مسقط في سلطنة عمان".

 

المزيد عن: فرنسا تحرير رهينة فرنسي السعودية التحالف العربي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
الولايات المتحدة الأمريكية - أساسي
-
x
01:30
-
بيرو - أساسي
كولومبيا - أساسي
-
x
02:00
-
كوستاريكا - أساسي
المكسيك - أساسي
-
x
03:45
-
تشيلي - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/17/2018 12:21:37 AM