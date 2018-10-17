الجمعة.. ماراثون على كورنيش الإسكندرية في اليوم العالمي للقضاء على شلل الأطفال



وتبدأ الفعاليات بماراثون من مكتبة الإسكندرية، بمشاركة محافظ الإسكندرية ومحافظ الروتاري والقيادات الروتارية، بمشاركة عدد من أبناء المجتمع المدني، فرق الجري وركوب العجل بالإسكندرية.



وتنتقل الفعاليات بنهاية الماراثون عند نادى اليخت المصري بمنطقة السيالة ببحري، ويتم تكريم الفائزين، ثم يلي ذلك افتتاح بازار على هامش الاحتفالية يشارك فيه عدد من اصحاب المشروعات الصغيرة وعدد من الجمعيات الخيرية وكذلك أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد صلاة الجمعة تستكمل الفاعليات باستقبال ضيوف الاحتفالية وقناصل الدول العربية والأجنبية.



يليها عدد من التكريمات وكلمات محافظ المنطقة،ورئيس لجنة المؤسسة الروتاريه، ممثل اليونسيف، مندوب وزارة الصحة، يلي ذلك محاضرة سريعة عن شلل الأطفال والتعريف بأهمية المصل ولمحافظة على اخذه فى التوقيتات المناسبة، تختتم فاعليات اليوم بحفل غنائي يقدمه فرقه تختيستا.

يقام احتفال باليوم العالمي للقضاء على شلل الاطفال في محافظة الإسكندرية، الجمعة المقبل، بحضور ممثل المنظمة بمصر برونو مايس، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، محافظ روتاري مصر عبد الحميد العوا.