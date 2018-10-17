زي النهاردة بتاريخ 17 - 10 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 17 - 10 - 2018





** أحداث





* 1448 - وقوع "معركة كوسوفو الثانية" والتي كانت نتيجتها هزيمة جيش يوحنا هونياد والذي كان في معظمه من المجريين أمام الجيش العثماني بقيادة السلطان مراد الثاني.





* 1456 ـ تأسيس جامعة غرايفسفالت، لتكون الثانية في الترتيب بين أقدم جامعات شمال أوروبا.





* 1610 - تتويج لويس الثالث عشر ملكًا على فرنسا في ريمس.





* 1662 - تشارلز الثاني ملك إنجلترا يبيع دونكيرك لفرنسا مقابل 40 ألف جنيه.





* 1698 - انطلاق سفارة عبد الله بن عائشة إلى فرنسا.





* 1777 - القوات الأمريكية تهزم البريطانيين في معركة ساراتوجا وذلك أثناء حرب الاستقلال الأمريكية.





* 1800 - بريطانيا تستولي على مستعمرة كوراساو الهولندية.





* 1912 - اندلاع حرب البلقان الاولى.





* 1914 - الدولة العثمانية تعلن الحرب على بلغاريا والعرب.





* 1918 - قيام جمهورية يوغوسلافيا رسميًا بالبلقان.





* 1961 - الشرطة الفرنسية تقتل حوالي 300 مغترب جزائري وذلك بإلقائهم في نهر السين في باريس وذلك عقب مظاهرات شاركوا بها تحديًا لقانون حظر التجول الذي يمنع الجزائريين من الخروج.





* 1979 - الإعلان عن فوز الأم تريزا بجائزة نوبل للسلام وذلك نظرًا لجهودها الإنسانية في مساعدة فقراء الهند والعالم.





* 1980 - إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة تقوم بزيارة تاريخية للفاتيكان، حيث أصبحت أول ملكة تزور الحبر الأعظم.





* 1999 - مجلس الوزراء الكويتي يقرر إيقاف «جريدة السياسة» عن الصدور لمدة خمسة أيام وذلك بسبب تعرضها للأمير.





* 2001 - اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن مسؤوليتها عن الحادث انتقامًا لمقتل أبو علي مصطفى على يد القوات الإسرائيلية.





* 2013 - السعودية ترفض العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وعللت ذلك بعجز المجلس عن حل عدة قضايا أهمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والسلاح النووي في الشرق الأوسط. إلى جانب السعودية، انتخب كل من تشاد وتشيلي وليتوانيا ونيجيريا.





* 2016 - انطلاق شنتشو 11، سادس مهمة فضائية مأهولة للصين وعلى متنها رائدي فضاء في مهمة فضائية تمتد 30 يومًا.





* 2016 - بدء العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل في شمال العراق من مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).









** مواليد





* 1760 - سان سايمون، فيلسوف واقتصادي فرنسي.





* 1697 - جوفاني أنطونيو كانال، رسام إيطالي.





* 1817 - السيد أحمد خان، داعية إسلامي هندي.





* 1912 - البابا يوحنا بولس الأول، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.





* 1915 - أرثر ميلر، كاتب وروائي مسرحي أمريكي.





* 1918 - ريتا هيوارث، ممثلة أمريكية.





* 1920 - مونتغومري كليفت، ممثل أمريكي.





* 1926 - جولي أدامز، ممثلة أمريكية.





* 1936 - حازم الببلاوي، سياسي واقتصادي مصري.





* 1943 - ليلى العثمان، أديبة كويتية.





* 1946 - خايمي رافينيت، وزير دفاع تشيليٍّ و رئيس بلدية سانتياغو.





* 1954 - غازي العريضي، سياسي لبناني.





* 1968 - سليمان عيد، ممثل مصري.





* 1968 - محمد لطفي، ممثل مصري.





* 1972 - تاركان، مغني تركي.





* 1972 - إ مينم، مغني أمريكي.





* 1974 - ماثيو ماكفادين، ممثل إنجليزي.





* 1976 - سيباستيان أبريو، لاعب كرة قدم أوروغواني.





* 1977 - دودو أوات، حارس مرمى كرة قدم إسرائيلي.





* 1983 - إيفان ساينكو، لاعب كرة قدم روسي.





* 1985 - باران كوثري، ممثلة إيرانية.





* 1986 - بدر اللحيد، ممثل سعودي.





* 1987 - ياروسلاو فوجوت، لاعب كرة قدم بولندي.









** وفيات





* 1587 - فرانشيسكو الأول، دوق توسكانا.





* 1887 - غوستاف روبرت كيرشهوف، عالم فيزياء ألماني.





* 1934 - سانتياغو رامون إي كاخال، طبيب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1906.





* 1939 - السير وليام جاكسون بوب كيميائي إنجليزي.





* 1941 - مي زيادة، أديبة فلسطينية / لبنانية.





* 1967 - الإمبراطور بوئي، إمبراطور الصين.





* 1973 - إنجيبورغ باخمان، كاتب نمساوي.





* 1978 - عبد الحليم محمود، شيخ الجامع الأزهر.





* 1981 - منير مراد، ملحن مصري.





* 1982 - يوسف وهبي، ممثل مصري لقب بعميد المسرح العربي.





* 1984 - وديع يوسف ملاعب، صحفي وسياسي وشاعر لبناني.





* 1993 - نهاد قلعي، ممثل كوميدي سوري.





* 1985 - عبد المنعم الرفاعي، سياسي وشاعر أردني من أصل فلسطيني، وهو رئيس وزراء الأردن الأسبق.





* 2001 - رحبعام زئيفي، سياسي إسرائيلي.





* 2004 - ممدوح وافي، ممثل مصري.









** أعياد ومناسبات





* اليوم العالمي للقضاء على الفقر.