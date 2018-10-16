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النرويج تخطف الصدارة من بلغاريا بدوري الأمم الأوروبية

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:25 م
النرويج تخطف الصدارة من بلغاريا بدوري الأمم الأوروبية
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انتزع منتخب النرويج فوزا صعبا من ضيفه البلغاري 1-0، اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بالمستوى الثالث لدوري أمم أوروبا.

وسجل محمد اليونسي هدف النرويج في الدقيقة 31، فيما شهدت نفس الجولة تعادل منتخب سلوفينيا مع قبرص 1/1.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده لـ9 نقاط، متصدرا المجموعة، بفارق المواجهات المباشرة أمام بلغاريا التي احتلت المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، تعادل منتخب سلوفينيا مع ضيفه قبرص 1/1، إذ تقدم الأخير بهدف لفوتيوس بابوليس في الدقيقة 37، وتعادل الأول عن طريق نيك سكوبيتش في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة طرد جوسيب إيليشيش لاعب سلوفينيا في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وجريجوريس كاستانوس لاعب منتخب قبرص في الدقيقة 66.

ورفع منتخب قبرص رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وسلوفينيا رصيده إلى نقطة واحدة في قاع الترتيب.
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