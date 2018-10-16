عاجل.. مؤمن زكريا يجدد تعاقده مع الأهلي

توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي مع مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتمديد تعاقده مع القلعة الحمراء.





وكشف مصدر داخل النادي بأن اللاعب اتفق مع إدارة الأهلي على تجديد تعاقده، وقام بالتوقيع على العقود من باب إثبات حسن النية ورغبته في البقاء داخل جدران القلعة الحمراء.





وأضاف المصدر بأن حسم ملف التجديد لمؤمن زكريا سيكون عقب اجتماع لجنة الكرة المقبل، والذي من المنتظر أن يغلق الباب نهائيا فيه بتجديد عقد اللاعب.





وأوضح المصدر بأن مؤمن سيحصل على مقابل مادي يقدر بـ5 مليون جنيه في الموسم، بالإضافة إلى حصوله على كامل مستحقاته المتأخرة لدى النادي.



