حصاد الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا.. مصر الأقوي هجوما

انتهت الجولة الرابعة من دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 والمقرر إقامتها بالكاميرون مطلع العام المقبل. شهدت هذه الجولة الكثير من المباريات القوية ومنافسة شرسة بين العديد من الفرق.





ويرصد الفجر الرياضي أرقام وإحصائيات هذه الجولة من هذا الدور:-





- خاض في هذه الجولة 46 فريق 23 مباراة، سجلوا خلالها 40 هدف.





- تم إلغاء مباراة سيراليون وغانا بسبب إيقاف سيراليون بعد التدخل الحكومي في شئون اتحاد الكرة.





- هدافو البطولة حتى الآن، هم : أوديون إيغالو - نيجيريا (6 أهداف) وكنوليدج موسونا- زيمبابوي (4 أهداف) والفاردو بن محمد- جزر القمر (3 أهداف) وكاروليس اندريا ماستينور- مدغشقر ( 3 أهداف) ومحمد صلاح - مصر (3 أهداف) وايما اندرياتسيما - مدغشقر (3 أهداف) وجوستن شونغا - زامبيا (3 أهداف) وباولين فوافي - مدغشقر (3 أهداف) وفاروق ميا - أوغندا (3 أهداف) وتييفي بيفوما - الكونغو (3 أهداف).





- مصر هي أقوى خط هجوم في البطولة، حيث سجلت 12 هدف حتى الآن.





- بتسوانا وجنوب السودان هما أضعف خط هجوم في البطولة، حيث لم يسجلا أية أهداف حتى الآن.





- جنوب أفريقيا وأوغندا هما أقوى خط دفاع في البطولة حتى الآن، حيث لم يدخل مرماهم أية أهداف.





- سيشل هي أضعف خط دفاع في البطولة حتى الآن، حيث مني مرماهم ب 14 أهداف.





- إنتهت 8 مباريات بالتعادل، منهم 4 مباريات انتهوا بالتعادل الإيجابي و4 مباريات إنتهوا بالتعادل السلبي.



