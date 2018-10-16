متحدث الوزراء يكشف تفاصيل زيارة مصطفى مدبولي لمحافظة بورسعيد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لبورسعيد اليوم لا تنفصل عن إجراءات المتابعة التي يقوم بها.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أنه زار عدد من المستشفيات واطمأن على سير العمل بها استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.



