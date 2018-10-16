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متحدث الوزراء يكشف تفاصيل زيارة مصطفى مدبولي لمحافظة بورسعيد

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:30 م
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل زيارة مصطفى مدبولي لمحافظة بورسعيد
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أمنية فوزي
 
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لبورسعيد اليوم لا تنفصل عن إجراءات المتابعة التي يقوم بها.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الثلاثاء، أنه زار عدد من المستشفيات واطمأن على سير العمل بها استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل.

وتابع أن رئيس الوزراء زار عددًا من المدارس، وعددًا من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وزار بعض المصانع الصغيرة، ومنطقة المزارع السمكية.
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