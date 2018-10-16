كيف كرمت ميجان ماركل الأميرة ديانا؟

تحولت النجمة الأمريكية ميجان ماركل لمحط تركيز عدد هائل من وسائل الإعلام العالمية وذلك بعد الكشف عن انتظارها لمولودها الأول من الأمير هاري.

قررت ماركل البالغة من العمر 36 عاما أن تكرم الأميرة الراحلة ديانا على طريقتها الخاصة وذلك خلال أول ظهور علني لها منذ الإعلان عن حملها ، كانت ميجان ترتدي قطع خاصة من مجوهرات أميرة القلوب ديانا بينما كانت تخرج لحدث ترحيبي في سيدني بأستراليا.





شوهدت ميجان وهي ترتدي أقراط ديانا من الذهب والألماس على شكل فراشة ، بالإضافة إلى أساورها الذهبية.