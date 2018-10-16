سكولز ينتقد بوجبا

أشار بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، إلى أن الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط اليونايتد، يقوم ببعضٍ من أفضل الأمور في لعبة كرة القدم.









وقال سكولز في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء: "بوجبا يقدم تمريرة مذهلة، لمسة رائعة ثم مراوغة، ثم بعدها بخمس دقائق، سيقوم بإحدى أسوأ الأمور وكأن دماغه قد توقف عن العمل، وكأن الأمر يتعلق به فقط لأنه أظهر للجميع كم هو جيد".









وواصل: "وهذا يجعل اللعب أمامه أمراً سهلاً لأنك تعلم أن هذا الغرور سيحدث في وقت ما، أمام ولفرهامبتون، أظهر لمسة رائعة لـ فريد وبعدها بدقيقة خسر الكرة في منتصف الملعب ".



