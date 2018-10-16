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منتخب السودان يفشل في التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2018

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:25 م
منتخب السودان يفشل في التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2018
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الفجر الرياضي
 
 فشل منتخب السودان في الحفاظ على آخر أماله في التأهل لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، بعد خسارته أمام السنغال بهجف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا.

ويدين المنتخب السنغالي بهذا الفوز الغالي إلى لاعبه سيدي سار، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87 بضربة رأسية.
وتصدر بذلك المنتخب السنغالي المجموعة بوصوله للنقطة 10، متفوقا بفارق الأهداف على مدغشقر، فيما يتذيل الفريق السوداني الترتيب بلا رصيد.

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