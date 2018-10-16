ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

البحرية الروسية تتسلم سفينة قتالية متطورة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:22 م
البحرية الروسية تتسلم سفينة قتالية متطورة
البحرية الروسية
طباعة
 

 

كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية أن البحرية الروسية ستتسلم فرقاطة قتالية متطورة متعددة المهام، في 23 أكتوبر الجاري.

 

وقال المتحدث باسم القوات البحرية في وزارة الدفاع الروسية، إيجور ديجالو، في حديث للوكالة: "في 23 أكتوبر 2018، ستنزل إلى مياه بحر بطرسبورج فرقاطة بوريا "العاصفة" المتطورة الجديدة، وستنضم هذه الفرقاطة إلى الأسطول الحربي الروسي".

 

ويبلغ طول هذه السفينة القتالية متعددة المهام 90 مترا، وعرضها 9 أمتار، وبمقدورها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، والعمل على مسافات تصل إلى 3000 آلاف ميل عن القواعد التي تنطلق منها.

 

وطورت هذه السفينة لتكون سفينة شبحية عصية على الرادارات. وتم تسليحها بصواريخ "كاليبر" المجنحة بعيدة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية، ومدافع أوتوماتيكية رشاشة من عيار 76 ملم، وراجمات صواريخ من عيار 30 ملم، وعدد من أحدث أنظمة الرادار والرصد والتشويش.

 

المزيد عن: سفينة روسية روسيا السلاح الروسي البحرية الروسية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
فرنسا
2
x
20:45
1
ألمانيا
إيرلندا
0
x
20:45
0
ويلز
البطولة الرباعية الودية - السعودية
البرازيل
1
x
20:00
0
الأرجنتين
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جزر القمر
2
x
14:00
2
المغرب
مالاوي
0
x
14:30
0
الكاميرون
سوازيلاند
0
x
15:00
2
مصر
النيجر
1
x
17:00
2
تونس
ليبيا
2
x
20:00
3
نيجيريا
الجزائر
0
x
17:00
1
بنين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/16/2018 10:51:31 PM