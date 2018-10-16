البحرية الروسية تتسلم سفينة قتالية متطورة

كشفت وكالة "نوفوستي" الروسية أن البحرية الروسية ستتسلم فرقاطة قتالية متطورة متعددة المهام، في 23 أكتوبر الجاري.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية في وزارة الدفاع الروسية، إيجور ديجالو، في حديث للوكالة: "في 23 أكتوبر 2018، ستنزل إلى مياه بحر بطرسبورج فرقاطة بوريا "العاصفة" المتطورة الجديدة، وستنضم هذه الفرقاطة إلى الأسطول الحربي الروسي".

ويبلغ طول هذه السفينة القتالية متعددة المهام 90 مترا، وعرضها 9 أمتار، وبمقدورها الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، والعمل على مسافات تصل إلى 3000 آلاف ميل عن القواعد التي تنطلق منها.

وطورت هذه السفينة لتكون سفينة شبحية عصية على الرادارات. وتم تسليحها بصواريخ "كاليبر" المجنحة بعيدة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية، ومدافع أوتوماتيكية رشاشة من عيار 76 ملم، وراجمات صواريخ من عيار 30 ملم، وعدد من أحدث أنظمة الرادار والرصد والتشويش.