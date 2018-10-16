بارزالي: هذا أفضل فريق ليوفنتوس

يعتقد أندريا بارزالي أن هذا هو أقوى فريق ليوفنتوس لعب للنادي على الإطلاق ومع كريستيانو رونالدو فإن دوري الأبطال أصبح تحقيقه من الحلم إلى الواقع. وانضم بارازلي إلى يوفنتوس من فولفسبورج مقابل 300،000 يورو فقط في يناير 2011 وكان رقمًا رئيسًا بعد فوزه بسبعة ألقاب متتالية بالدوري الإيطالي.





وقال بارزالي في تصريحات لموقع يوفنتوس نقلها موقع فوتبول إيطاليا : "لقد كانت بداية مقنعة للموسم مع أداء رائع وروح رائعة. ليس من السهل الفوز في كل مرة وسيكون من الصعب جدًا تحسينها من هذا المستوى والحفاظ على قوتك. وقد تم بناء هذا الفريق للقتال من أجل كل هدف".





وأضاف : "نظريا، إنه أقوى فريق ليوفنتوس شارك على الإطلاق وهو بالتأكيد أفضل فريق".





واختتم بارازلي تصريحاته قائلاً : "بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسرناه والمباريات التي أثبتنا فيها أننا على مستوى المهمة، أصبحنا مقتنعين أكثر فأكثر أننا قادرون على القيام بذلك. مع كريستيانو رونالدو وغيره من الأبطال القادمين، بينما قبل أن نرى دوري الأبطال كحلم، هو الآن هدف".



