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مصر تحصد ذهبية وفضية بالمنافسات المختلطة للخماسي الحديث في الأولمبياد

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:11 م
مصر تحصد ذهبية وفضية بالمنافسات المختلطة للخماسي الحديث في الأولمبياد
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دينا نبيل
 
فاز البطل الأولمبي للخماسي الحديث، أحمد أسامه الجندى بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجى المختلط الدولي مع لاعبه الصين جو يون بأولمبياد الشباب بالأرجنتين.


بينما توجت مواطنته سلمى أيمن بالفضيه مع لاعب الارجنتين سيرانو فرانكو وذلك بعد إنتهاء اليوم الأخير لمسابقات الخماسي الحديث بالدورة الاوليمبيه للشباب بيونس أيرس ٢٠١٨.


تشارك مصر ببعثة مكونة من 68 لاعبا في أولمبياد الشباب بالعاصمة بوينس آيرس، وذلك في 23 لعبة مختلفة.

المزيد عن: سلمى أيمن الأولمبي للخماسي الحديث أولمبياد الشباب بالأرجنتين أحمد أسامه الجندى
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