مصر تحصد ذهبية وفضية بالمنافسات المختلطة للخماسي الحديث في الأولمبياد

فاز البطل الأولمبي للخماسي الحديث، أحمد أسامه الجندى بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجى المختلط الدولي مع لاعبه الصين جو يون بأولمبياد الشباب بالأرجنتين.









بينما توجت مواطنته سلمى أيمن بالفضيه مع لاعب الارجنتين سيرانو فرانكو وذلك بعد إنتهاء اليوم الأخير لمسابقات الخماسي الحديث بالدورة الاوليمبيه للشباب بيونس أيرس ٢٠١٨.









تشارك مصر ببعثة مكونة من 68 لاعبا في أولمبياد الشباب بالعاصمة بوينس آيرس، وذلك في 23 لعبة مختلفة.



